مصرع 9 وإصابة 6 في حادث تصادم على طريق الوردة البيضاء بالسويس

لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.
تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من اللواء باسم العطار حكمدار السويس، يفيد تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء الذى يربط نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق السويس القاهرة والمتجه إلى محور 30 يونيو.
ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 15 سيارة لموقع الحادث وانتقل مدير الأمن لموقع البلاغ يرافقه اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائى والعميد سامح بسيم مدير إدارة الدفاع المدنى والقيادات الأمنية والتنفيذية.
وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع على الطريق المتجه لمحور 30 يونيو، إذ اصطدم الأتوبيس رقم 8217 ط ى ر، بسيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات 2299 نقل سويس، وذلك بسبب اشعال سائق النقل النار فى اطار سيارة فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الأتوبيس المتجه إلى محافظة البحيرة فاصطدم فى الشاحنة.
ونقل إسعاف السويس 6 مصابين بينهم 3 أطفال إلى مستشفى السويس العام، كما نقل 3 جثث للمشرحة، بينما جرى الاستعانة برجال الحماية المدنية لقص اجزاء من الاتوبيس، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخل الأتوبيس.
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