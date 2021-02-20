الرئيس السيسي يدعو رؤساء المحاكم الإفريقية للتباحث حول مواجهة تحديات القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرنس فى الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة ، كافة الأطراف المشاركة فى الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا ، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التحول الرقمى يمثل تحدي كبير للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، لافتا الى أن أن مصرر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، معربا عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتم حديثه قائلا: تحيا مصر وتحيا افريقيا.