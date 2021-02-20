الرئيس السيسي: اجتماعات الدستودية تستهدف لم شمل قيادات القارة الأفريقية.. صور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دائما تسعى إلى لم شمل الدول الأفريقية، ولذلك فإن المحكمة الدستورية العليا، وهى إحدى مؤسسات الدولة العريقة تنظم الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية يعد تقليدًا يهدف إلى لمّ شمل قيادات القارة السمراء تحت مظلة واحدة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا وأن التحول الرقمي ضرورة للتعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين. يأتى هذا الاجتماع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،أن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017. وقال إن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة. وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.

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