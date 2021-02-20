لتوعية المزارعين.. الزراعة: تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية خلال أسبوع

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، جرى تنظيم ١٠ مدارس حقلية خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم، أن المدارس الحقلية تهدف لتوعية المزارعين بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وأشار إلى أن المدارس الحقلية شملت ما يلي:

* (٣) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

‏* (١) مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات.

*‏ (٢) مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

*‏ (٤) مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

*‏ (٢) مدرسة للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

وقال عبد العظيم إن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، خاصة الرياح والأمطار للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها:

- التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار.

- المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي أضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته.

- المحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر آمنة بعيدًا عن الرياح والأمطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية.