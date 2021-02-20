وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية

جدة - نرمين السيد - وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، حجر أساس جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورؤساء الجامعات الحكومية.





وصرح الوزير، بأن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها لاستيعاب زيادة الطلب على التعليم العالى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا يفسر زيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد والتى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وفقا لبيان صحفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بإنشاء 15 جامعة أهليه خلال عام، حيث أن هذه المشروعات تعد من المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".

وقدم الوزير الشكر إلى رئيس الجمهورية لدعمه اللامحدود للتعليم العالى والبحث العلمى، ورؤيته لإحداث نقلة نوعية فى هذا المجال وتوقيع وشراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية.

كما أشاد الوزير بالبرامج الدراسية التى تتبناها جامعة حلوان الأهلية الجديدة فى مجال الطب والهندسة والفنون وغيرها، مشيرا إلى أن البرامج الدراسية ستلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم أنه سيتم إنشاء جامعة حلوان الأهلية على مساحة 54 فدانًا داخل الجامعة، وستقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة فى مجالات الطب والهندسة والفنون وستضم الجامعة مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمى، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية بالإضافة إلى مبانى الكليات.