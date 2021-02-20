عاجل.. السيسى: اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية بالقاهرة يهدف إلى لم الشمل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيرى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات إفريقيا تحت مظلة واحدة.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء الاجتماع التحضيرى لمؤتمر رؤوسا ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية عبر الفيديو كونفرس، أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، فى التعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانونى للتعامل مع الأمن المعلوماتى ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع، ودعا الرئيس، كل الأطراف إلى المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التى تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

ودعا الرئيس، الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التى جرى إطلاقها فى الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا.

وبدأت فعاليات، الاجتماع التحضيرى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، والمقرر عقده فى وقت لاحق خلال العام الجارى.

يجرى الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.