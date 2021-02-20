عاجل.. السيسى: واجهنا تحديات ضخمة بسبب جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، كلمته أثناء الاجتماع التحضيرى لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية، عبر الفيديوكونفرانس، اليوم السبت، أن أهم التحديات التى نشأت عن جائحة كورونا تتمثل فى التحول الرقمى، وتصليح وإعادة النظم الصحية، ويتطلب ذلك التعامل مع تلك المتغيرات جهدا وتفكيرا عميقا، لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى بين الأفراد.

وشدد على ضرورة، ضبط الإطار القانونى للتعامل مع موضوعات عديدة، مثل الأمن المعلوماتى، الحوكمة القانونية لسبل التواصل الاجتماعى ومحتواها الذى يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، وكذلك الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية للأفراد.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التحضيرى، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذى يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.