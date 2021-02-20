إنفوجراف.. إجراءات عاجلة للزراعة للحد من آثار الطقس السىء السلبية

جدة - نرمين السيد - وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجراف ملخص لرصد لما تم اتخاذه من جهود فى هذا الشأن، كالتالى:-

أولًا:- تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تنعقد على مدار الساعة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع المحافظات والإدارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقى الشكاوى وعلاجها على الفور.

ثانيًا:- تم إصدار تكليفات عاجلة لجميع أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم جميع أشكال الدعم الفنى للمزارعين والمربيين.

ثالثًا:- تخصيص الأرقام 15500 - 19561 لتلقى شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعًا:- تم تكليف الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.

خامسًا:- إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أى أضرار على الثروة النباتية.

سادسًا:- إصدار توصيات وإرشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعًا:- توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنًا:- توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح وحتى أسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيىء.