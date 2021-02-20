عاجل.. السيسى لرؤساء المحاكم الإفريقية: دساتير بلادنا يجب أن تواكب التطورات

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس، خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرس خلال الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم السبت، كل الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التى تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

كما دعا الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التى جرى إطلاقها فى الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا.

جاء ذلك خلال فعاليات، الاجتماع التحضيرى، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذى يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.