جدة - نرمين السيد - غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) الذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية (أبو ظبى) حتى الـ 25 من فبراير الجارى.





ومن المقرر أن يجرى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، عدة مباحثات على هامش المعرض مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات. ويشارك فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) عدد كبير من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ماوصل إليه العلم العسكرى فى مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة. تأتى مشاركة مصر فى معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) للإطلاع على أحدث ماوصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى معرض IDEX 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.