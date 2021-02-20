موريشيوس تعرب عن تطلعها للاستفادة من خبرة مصر فى دعم الفئات الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - التقت وزيرة الاندماج والتأمين الاجتماعى الموريشية فظيلة دورياوو، بالدكتورة علياء برهان سفير مصر لدى موريشيوس، والتى هنأتها على بدء مهمتها كسفير مصر الجديد لدى موريشيوس، مؤكدةً حرص بلادها على الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا للرعاية وأبرزها كبار السن، ومتحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، والأسر شديدة الفقر.





كما أشارت الوزيرة الموريشية، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إلى أهمية البرامج التدريبية التى تقدمها مصر فى مختلف المجالات، لا سيما مجال الحرف اليدوية لتأهيل الأفراد محدودى الدخل وإكسابهم مهارات تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. كما أبدت رغبتها فى الإطلاع على التشريعات المصرية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة من أجل الاسترشاد بها عند صياغة القوانين المماثلة فى موريشيوس. ومن جانبها، استعرضت علياء برهان، التجربة المصرية الرائدة فى مجال برامج الدعم الاجتماعي، والنجاح الذى حققته برامج تكافل وكرامة وغيرها فى دعم الأسر الفقيرة وكبار السن، كما رحبت بتطوير علاقات التعاون فى مجال التضامن الاجتماعى من خلال نقل الخبرات وتوفير البرامج التدريبية لدعم جهود الحكومة الموريشية فى هذا المجال. وناقشت كذلك الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها السلبية.

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