مات وحيدًا مقهورًا| هاني صبري.. مهندس صوت ترك إرثًا من الحب في قلوب الإعلاميين

المهندس هاني الذي رحل أمس، الجمعة، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، أجمع كل من كان يَعرفه بحسن تعامله ودماسة خُلقه، وإتقانه الشديد في العمل.

يقول عنه الصحفي سامي عبد الراضي، الذي عمل مع المهندس الراحل لفترة كبيرة داخل استديوهات القناة: "في حياتك.. هتقابل كتير.. لكن مستحيل تقابل حد زي هاني صبري مهندس الصوت العبقري والمحترف والأستاذ.. هاني كان موهوبًا في مهنته.. حكاء من الدرجة الأولى.. أخف دم ممكن تقابله في حياتك.. هذا بعيدًا عن جدعنة ورجولة وابن بلد شهم حقيقي".

وأضاف "عبد الراضي" على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "مكنتش أتخيل في يوم إن هاني هيموت..لا.. ويموت وحيد مقهور.. ويكتشفوا موته ربما بعد يوم او اتنين، وداعا يا حبيبي حتى نلتقي".