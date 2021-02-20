نائب رئيس الدستورية: مصر وقيادتها السياسية حريصة على استمرار التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة

قال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الاجتماع التحضيرى سيناقش قائمة الموضوعات المهمة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، وعلى رأسها "العدالة الإلكترونية فى إفريقيا منذ بداية جائحة كورونا"، موضحا أن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.

وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الاجتماع يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التقاضى ودوره فى المجتمع على المستوى الإفريقى، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة.

يذكر أن الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدأ منذ قليل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.

يأتى هذا الاجتماع، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقي.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، بيانًا، أكد فيه المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.

وقال إن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.

وأشار الأمين العام، إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.