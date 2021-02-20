سليمان وهدان: مصر لها دور فعال وقوى فى حقن دماء أشقائنا الليبيين



قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يالبرلمان، إن زيارة عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة في أول زيارة رسمية له إلى مصر لها العديد من الدلالات لعل اهمها أن بداية حل القضية الليبية كان من القاهرة، وأن تجربة مصر في البناء بعد الخراب ملهمة لكل الدول المنكوبة، ومنذ أعلن الرئيس السيسي الخط الأحمر الذي أوقف القتال بين قوات الشرق والغرب وتسبب في تراجع الخطر الإرهابي في ليبيا.



مجلس النواب وليبيا

وأوضح وهدان في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي كان له دور قوي وفعال في حقن دماء أبناء الشعب الليبي وبدء مرحلة سياسية تحافظ على ثروات ودماء الشعب الليبي من أيد جماعات التطرف والإرهاب.

وأكد "رئيس الهيئة البرلمانية للوفد" أن مصر خاضت معركة فعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية؛ أدت إلى إنهاء حالة الانقسام وتثبيت أركان الدولة.

وتابع "وهدان"، أن تحقيق الاستقرار والبناء في ليبيا هدف أساسي من أهداف الأمن القومي المصري، واستكمال بناء المؤسسات الليبية وتحقيق استقرار سياسي يساعد في بناء

المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بشكل أساسي على أبناء الشعب الليبي الشقيق

