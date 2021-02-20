إثيوبيا تدين سلوك السودان: يخدم مصالح طرف ثالث وسيؤدي لحرب

نشرت وسائل إعلام دولية تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن خلافاتها مع السودان بقضية الحدود، والتي أكدت أن هذا الصراع من قبل السودان يخدم مصالح طرف ثالث، على حساب السودانيين، كما أنه يهدد سلام البلدين واستقرارهم بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

موقع دوت الخليج الاخباري ينشر بيان الخارجية الإثيوبية بشأن خلافاتها مع السودان

إثيوبيا: الصراع بين البلدين سيعرض البلدين للخطر

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إنها تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان، موضحة أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين يؤدي إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض البلدين للخطر".



الحكومة الإثيوبية: الصراع الذي يروج له السودان يخدم مصالح طرف ثالث

وأكد البيان على أن الحكومة الإثيوبية، تؤمن إيمانًا راسخًا، بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني.

إثيوبيا تتهم الجيش الوطني السوداني بانتهاك مبادئ القانون الدولي

فيما اعتبرت الوزارة أن لدى الحكومتين السودانية والإثيوبية آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم.

كما اتهمت الجيش الوطني السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال "غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي" في أوائل نوفمبر 2020.

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وقالت الخارجية الإثيوبية:"خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها".

إثيوبيا: الجيش السوداني يدفع البلدين لحرب سلوك وزعزعة الأمن والاستقرار

وتابعت الوزارة أن محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب سلوك غير مبرر وخطأ فادح ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.



إثيوبيا تدعو السودان الكف عن الاستفزاز واللجوء لتسوية سلمية بشأن الحدود

وشددت الوزارة على التزام إثيوبيا بالتسوية السلمية لمسألة الحدود، داعية حكومة السودان مرة أخرى إلى الكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود.