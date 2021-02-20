عميد إشارة القطبين.. رحلة في حياة جنرال الكرة المصرية

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ولد محمود الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وهو أول مدرب مصري يتولى تدريب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي .

محمود الجوهري أحد أكبر المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية ، لكن بدء حياته بالحياة العسكرية، حيث كان ضابط في الجيش المصري وأحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 1973م، بإعتباره ضابط برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة، وهو متزوج وله بنتان وولد واحد

بدء محمود الجوهري، حياته الكروية لاعبا في النادي الأهلي المصري ولاعبا في منتخب مصر في الفترة من 1955م حتى 1966م.

لم تستمر حياة الجوهرى بالملاعب كثيرا، وأعتزل مبكراً بسبب إصابة رباط صليبي تعرض لها في ركبته فاتجه إلى التدريب، عمل مدربا لفريق النادي الأهلي المصري في بداية الثمانينات من القرن العشرين ونجح في الفوز بأول بطولة أفريقية في تاريخ المارد الأحمر، وهي دوري أبطال أفريقيا عام 1982 ثم تولى تدريب المنتخب المصري في سبتمبر عام 1988م واستطاع الوصول به إلى كأس العالم 1990م لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى عام 1934 وتعادل المنتخب المصري مع هولندا 1 / 1 في أولى مبارياته في المونديال كما تعادل مع إيرلندا من دون أهداف وخسر بهدف واحد أمام إنجلترا وخرج من الدور الأول.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998م والتي أقيمت في بوركينا فاسو، وتغلب في النهائي على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين.

وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعب ومدرب، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959م وكان هداف البطولة.

و يعد الجوهري من أبرز المدربين المصريين والعرب حيث تميز باستخدام إمكانيات الفريق الذي يدربه واستثمارها لتحقيق الفوز على منافسيه في العديد من البطولات، كما قاد الجوهري المنتخب الوطني المصري للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية 1992، التي أقيمت في سوريا متغلباً على المنتخب السعودي 3 / 2 في المباراة النهائية.

ويعتبر من أعظم المدربين في تاريخ مصر، وسيظل قامه كبيرة، من الصعب تكرار هذة الشخصية المتفردة في الملاعب المصرية والعربية التي دائما ماعودتنا علي المواهب الكروية.

