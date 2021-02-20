مصطفي محمد أساسيا.. موعد مباراة جالطة سراي والأنيا سبور والقنوات الناقلة

يخوض جالطة سراي التركي المحترف ضمن صفوفه اللاعب مصطفي محمد والمعار من الزمالك لمدة سنة ونصف، مباراة هامة أمام نظيره الأنيا سبور في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري التركي الممتاز، ويستضيف ملعب باهجه شهير اوكولاري أحداث المباراة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تشهد التشكيلة الأساسية مشاركة مصطفي محمد في خط الهجوم، مع إستمرار باقي التشكيلة التي تخوض المباريات الفترة الماضية.

تشكيلة جالطة سراي في مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدخل جالطة سراي بتشكيل رسمي مكون من :

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: يدلين، دونك، ماركاو، إيمري.

خط الوسط : تايلان، ريان بابل، يونس بلهندا، أونيكورو، كيلينيتش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على دكة الإحتياطي: " فاتح، كيريم، عمر، إمري أكبابا، لوينداما، فرنانديز، شينر، إيتبو، لينيس، أوجولكان".

ويحتل جالطة سراي بعد الإنتصار علي حساب قاسم باشا، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة قبل مباراة اليوم أمام الأنيا سبور، سجل مهاجميه بقيادة مصطفي محمد 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا.

ويقع الأنيا سبور في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة جمعهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم، سجل مهاجمى الفريق 40 هدفا، وتلقت شباكه 23 هدفا خلال منافسات الدوري.

يذكر أن مصطفي محمد، لاعب الزمالك المعار لنادي جالطة سراي، قد تصدر أغلافة مجلة الفريق التركي والتي يصدرها النادي كل فترة.

وظهر مصطفي محمد في الغلاف بعد تألق اللاعب المصري خلال الفترة الماضية، بصورة له ضمن العدد الـ 207 الصادر عن النادي التركي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي، العدد عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وظهر مصطفي محمد في غلاف المجلة، بينا جاء هنري أونيكور في الصفحات التالية من العدد.

ويسعى مصطفي محمد لتعزيز الإنطلاقة الجيدة مع الفريق التركي، حيث أحرز الدولي المصري 4 أهداف منهم 3 في بطولة الدوري في أخر 4 مواجهات خاضعها الفريق خلال فترة تواجده داخل جالطة سراي.