أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر موعد لتسجيل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لإستعداد الطلاب والمدارس إلى الامتحانات التي من المفترض أن تجرى خلال الفترة المقبلة.

موقع دوت الخليج الاخباري يكشف آخر موعد لتسجيل استمارة طلاب الصفين الأول والثاني للتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن غدًا الأحد آخر موعد لتسجيل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على المدارس الثانوى العام ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات في الموعد المحدد، فضلًا عن التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات.

وطالبت الوزارة بضرورة التأكيد على استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أى مشكلات قد تعوق أداء الامتحان مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوى للامتحانات.

آخر قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة

وكان قد لفت الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني، وكذلك امتحانات إلكترونية من المنزل في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.