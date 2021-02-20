تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة .. والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق ليفربول اليوم السبت أمام فريق إيفرتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعي فريق الريدز لحصد الثلاث نقاط اليوم لتعزيز مكانته حيث في آخر مواجهاته المباريات محلية تعرض لثلاث هزائم متتالية جعلته يبتعد عن صراع المنافسة على درع البريميرليج .
وقد عاد ليفربول بالفوز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على فريق لايبزيج الألماني، بهدفين دون رد، ويأمل كلوب العودة الي المنافسة في بطولة الدوري مثل الوسم الماضي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول
تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورت 1 – beIN Spoerts HD 1 وأيضًا قناة بين سبورت 2 – beIN Spoerts HD 2 ، وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزى الممتاز، وستنقل أيضًا القناتين باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.
تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k
تشكيل ليفربول المتوقع:
في حراسة المرمي: أليسون بيكر
في الدفاع: أندي روبرتسون ، أوتشان كاباك ،فابينهو ، ألكسندر أرنولد
في الوسط: جورجينيو فاينالدوم ، جوردان هندرسون ، تياجو ألكنتارا
في الهجوم: ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح .
تشكيل إيفرتون المتوقع:
جوردان بيكفورد
بن جودفري ، مايكل كين ، ياري مينا ، ماسون هولجيت
ريتشارلسون ،ألان ، دوكوري ، أليكس أيوبي
خاميس رودريجيز
كاليفرت لوين.
والجدير بالذكر أن يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، بينما كانت اخر مواجهات الفريق كان أمام فريق ليسترسيتي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح سيتي المباراة التي شهدت إنهيار الريدز وتراجع مستواه في مواجهاته الأخيرة وخروجة من المنافسه من بطولة الدوري الإنجليزي، ويأمل اليوم العودة لمكانته علي أملاً أن يحصد بطولة الدوري هذا الموسم.
بينما يرغب محمد صلاح في إحراز العديد من الأهداف ليتصدر قائمة الأكثر هدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم .
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
محمد صلاح – ليفربول 17
برونو فيرنانديش ، مانشستر يونايتد 14
دومينيك كالفيرت ليوين ، إيفرتون 13
هيونج مين سون ، توتنهام 13
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