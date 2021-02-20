تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة .. والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق ليفربول اليوم السبت أمام فريق إيفرتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي فريق الريدز لحصد الثلاث نقاط اليوم لتعزيز مكانته حيث في آخر مواجهاته المباريات محلية تعرض لثلاث هزائم متتالية جعلته يبتعد عن صراع المنافسة على درع البريميرليج .