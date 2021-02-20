اجتماع وزير التعليم العالي اليوم.. وتفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزير التعليم العالي- ارشيفية
يبحث العديد من طلاب الجامعات عن اجتماع وزير التعليم العالي اليوم السبت 20-2-2021، حيث يعقد المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.
ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.
اجتماع وزير التعليم العالي اليوم
يتسائل طلاب الجامعات المختلفة عن القرارات النهائية التي تخص الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، فضلًا عن مصير الدراسة خلال الترم الثاني وحضور الطلاب وما إلى ذلك.
ومن المتوقع أن يتناول اجتماع وزير التعليم العالي مناقشة تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، والإطلاع على مستجدات البنية التحتية الجامعات والتحول ، بالإضافة إلى تقديم المحتوى التعليمي للطلاب بأساليب تكنولوجية وذلك مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وزير التعليم العالي
يناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، كيفية سير العملية التعليمية بالجامعات من القيام بتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة بحد 100 طالب حد أقصى للكليات النظرية، و50 طالبا بحد أقصى في الكليات العملية.
يتناول الاجتماع آلية الاعتذار عن الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء فترة الامتحانات والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية في فترة الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعة والمدن الجامعية كما سيتم تحديد موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية.
آخر قرارات وزير التعليم العالي
كان قد، كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات إعلامية، قرارات هامة بشأن الدراسة لهذا العام بالجامعات المختلفة ومدى إمكانية عودة الطلاب للدراسة بالمقرات الجامعية مرة أخرى بجانب مصير الامتحانات 2021.
وأكد وزير التعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون تقليدية على الورق لا جديد، مع وجود لوائح وقوانين تعفي أي طالب لديه عذر أو مصاب بفيروس كورونا، من الامتحان.
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