السودان ترفض تصريحات إثيوبيا لها بالعمالة لطرف ثالث: إهانة لا تغتفر

بكلمات نارية ردت السودان على نظيرتها إثيوبيا بشأن تصريحاتها الأخيرة والتي اتهمت فيها السودان بالعمالة لطرف ثالث على حساب مصالح السودانيين، مؤكدة أنها إهانة لا تغتفر.

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ونشرت وسائل الإعلام المختلفة البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، والذي صرحت فيه إنها تأمل أن تغلب إثيوبيا إرادة السلام فى تعاملاتها معها.

السودان: إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية

وأكد بيان الخارجية السودانية، أن إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية، مشيرة إلى أنه على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي.

السودان: إتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطررف ثالث إهانة لا تغتفر

وأضافت أن اتهام إثيوبيا للسودان بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، موضحة أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية فى غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسئول.

السودان عن بيان إثيوبيا: مؤسف ويخون تاريخ علاقات البلدين



وأكدت الخارجية السودانية رفضها التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين، واصفة البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، بأنه بيان مؤسف يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، مطالبة إياها بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق". السودان: لا يمكن أن نأتمن إثيوبيا على المساعدة في بسط السلام