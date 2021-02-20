السودان-أرشيفية
بكلمات نارية ردت السودان على نظيرتها إثيوبيا بشأن تصريحاتها الأخيرة والتي اتهمت فيها السودان بالعمالة لطرف ثالث على حساب مصالح السودانيين، مؤكدة أنها إهانة لا تغتفر.
إقرأ أيضًا: إثيوبيا تدين سلوك السودان: يخدم مصالح طرف ثالث وسيؤدي لحرب
ونشرت وسائل الإعلام المختلفة البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، والذي صرحت فيه إنها تأمل أن تغلب إثيوبيا إرادة السلام فى تعاملاتها معها.
السودان:إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية
وأكد بيان الخارجية السودانية، أن إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية، مشيرة إلى أنه على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي.
السودان: إتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطررف ثالث إهانة لا تغتفر
وأضافت أن اتهام إثيوبيا للسودان بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، موضحة أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية فى غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسئول.
السودان عن بيان إثيوبيا: مؤسف ويخون تاريخ علاقات البلدين
وأكدت الخارجية السودانية رفضها التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين، واصفة البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، بأنه بيان مؤسف يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، مطالبة إياها بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".
السودان: لا يمكن أن نأتمن إثيوبيا على المساعدة في بسط السلام
وأشار البيان بأن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة في بسط السلام بعد اعتداء القوات الأثيوبية عبر الحدود، وقال:" إثيوبيا تستخدم ملف الحدود لتحقيق أغراض فئوية لمجموعة معينة، والخرطوم لن تتنازل عن بسط سيادتها على أراضي أقرت إثيوبيا بتبعيتها للسودان".
وطالبت السودان من إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي، ولجؤها لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية، متهمة إثيوبيا بتوظيف السياسات الخارجية في غير مصلحة شعبها بشكل غير مسؤول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان ترفض تصريحات إثيوبيا لها بالعمالة لطرف ثالث: إهانة لا تغتفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.