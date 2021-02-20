إيمان العجوز تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد تامر أمين

أكدت النائبة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، أن المرأة الصعيدية هى سيدة قوية وتسعى لتحقيق طموحها فى كافة المجالات من خلال توليها العديد من المناصب،فضلا عن إتسامها بصفات االقوة والصلابة مشيرة ان والداتها سيدة صعيدية وهو محل فخر وإعتزاز لها أن تكون والدتها صعيدية.



أزمة تامر أمين والصعايده

طالبت النائبة إيمان العجوز بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية ضدد كل من تسول له نفسة إهانة أبناء الصعيد او أى مواطن مصرى ، مشيرة إلى أن الصعيد أنبت الكثير من العلماء والأدباء والقيادات والشخصيات المرموقة فى المجتمع ، وليس بالصورة المشوهة التى تحدث به الإعلامي تامر أمين .

وكان الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار "على قناة النهار قد صرح أن: أهالى الصعيد بيخلفو العيال علشان يصرفواعليهم لو ولد يبعتوه يشتغل فى ورشة ولو بنت يشحنوها على القاهرة تشتغل فى البيوت، وهو ما أثار جلبة فى الشارع المصرى وعلى شبكات التواصل الإجتماعى ،مطالبين بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذيع والقناة والبرنامج