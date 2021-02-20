يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواصفات امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2021 وكذلك نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى 2021، حيث من المقرر أن يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة مجمعة من المواد الأساسية.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد تفاصيل امتحان الصف السادس الإبتدائي وشكل ورقة الامتحان الموحدة، والتي تسائل بخصوصها العديد من الطلاب وأولياء الأمور على السواء.

مواصفات امتحان الصف السادس الإبتدائي الترم الأول

تنقسم ورقة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الإبتدائي إلى عدة تخصصات لتشمل جميع المواد التي تمت دراستها في الترم الأول، لتحوي ورقة الامتحان على سؤال من اللغة العربية يتكون من متعدد في 3 نقاط، وسؤال لمادة الرياضيات ينقسم إلى سؤالين للاختيار من متعدد، وكذلك مادة العلوم والدراسات، فضلًا عن سؤال اللغة الإنجليزية.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى 2021

يبحث العديد من الطلاب بشكل مستمر عن نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى 2021، كي تأخذ شكل العين على النموذج الذي سيكون أمام الطالب للمرة الأولى بتلك الهيئة التي تختلف تمامًا عن أشكال الامتحانات التقليدية التي اعتاد عليها الطالب، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التي لاتزال يعاني منها جميع الدول على المستوى العالمي. أكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول ستجري خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس، مشيرا إلى أن عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير، وإتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب.

آخر قرارات وزير التربية والتعليم

قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل بأقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فقط بدلًا من 3 ساعات في يوم واحد وورقة امتحان واحدة.