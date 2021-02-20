نيفين حمدى: الفتاة الصعيدية تاج على رؤوسنا جميعا

أكدت النائبة نيفين حمدى عضو مجلس النواب، أنها ترفض بشدة التصريحات المسيئة التي أطلقها الإعلامي تامر أمين ضد أهالي الصعيد مطالبة بمعاقبة الاعلامي صاحب التصريحات المهينه بالقانون.
وقالت عضو مجلس النواب، نيفين حمدى :رفضنا جميعا وبشدة تصريحات المذيع تامر أمين ضد أهالي صعيد مصر الشرفاء والعظماء ،الذين هم أهل الرجولة والشهامة وأصل الاحترام، مؤكدة أن ما تمثله هذه التصريحات المسيئة من إهانة وعنصرية غير مقبولة على الإطلاق، وخاصة ضد الفتاة الصعيدية التى تعد تاج على رؤوسنا جميعا.
مجلس النواب وأزمة تامر أمين
ووجهت النائبة نيفين حمدى عضو مجلس النواب ، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي قرر وقف برنامج الإعلامى تامر أمين واستدعائه والتحقيق معه، وأيضا للدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الذي أصدر قراراً بإيقاف تامر أمين عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية
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