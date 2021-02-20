حقيقة انتقال هداف الدوري العراقي للنادي الأهلي.. تفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة، الكثير من الأنباء عن تعاقد الأهلي مع أيمن حسين هداف الدوري العراقي، خلال فترة الإنتقالات القادمة بعد صراع مع مولودية الجزائر.

دوت الخليج يوضح حقيقة التفاوض بين الأهلي وأيمن حسين لاعب القوة الجوية.

وكشف مصدر داخل لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عن حقيقة المفاوضات مع اللاعب أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تتابع منذ فترة العديد من اللاعبين في مختلف الدوريات من أجل تدعيم خط الهجوم الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووقع أيمن حسين، هداف الدوري العراقي، ولاعب القوة الجوية، ضمن القائمة التي تتابعها لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وأردف المصدر أن النادي لم يفاوض العراقي، ولم يرسل أي عرض للاعب أو لناديه، مؤكدت علي قوة اللاعب لكن حتى الأن الأهلس لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وكانت أشارت تقارير عراقية خلال الفترة الماضية عن تواجد عرضيين لهداف الدوري العراقي ، أحدهما من الأهلي المصري بالإضافة لعرض من مولودية الجزائر.

مفاوضات الأهلي مع أيمن حسين

ورحب اللاعب بالإنضمام للقلعة الحمراء نظرا لما للمارد الأحمر من جماهيرية كبيرة، الأمر الذي أثار جمهور القوة الجوية بالعراق، قبل أن ينفى النادي الأهلي التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب حتى الأن، خاصة أن الإنتقالات متوقفه في الوقت الحالي، وأقرب فترة قادمة هي فترة الصيف المقبل أي مايقرب من حوالى 4 شهور، وهو الأمر الذي يصف تفاوض القلعة الحمراء مع اللاعب مجرد إجتهادت من شركات تسويق فقط.

يذكر أن أيمن حسين، لاعب القوة الجوية العراقي، يحتل صدارة ترتيب هدّافي الدوري العراقي بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 14 هدفا مع فريقه، على الرغم من أنه لم يشارك في 3 مباريات من أصل 19 مباراة، من أصل 19 مواجهة مع القوة الجوية بسبب الإيقاف وتعرضه للإصابه.