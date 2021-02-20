في ذكري ميلاده: 5 محطات لا تنسي في حياة عماد متعب

يحتفل اليوم السبت العمدة عماد متعب لاعب الأهلي السابق بعيد ميلاده رقم 38، والذي يمتلك في تاريخة محطات حافله ومليئه بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983، ومن ضمن ألقاب اللاعب "الذهب الذي لايصدي" فمهما تقدم في العمر وإعتزالة عالم الساحرة المستديرة فسيظل هو مهاجمين مصر الأوائل ويعتبر من أهم وأبرز المهاجمين في تاريخ مصر والذي من الصعب تعويضهم.

وإليكم أهم وأبرز المحطات الهامه في حياة عماد متعب:-

موقع دوت الخليج الإخبارياولاً: صعد عماد متعب للفريق الأول للنادي الأهلي وبعدها حصد لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدف، وفي أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

ثانياً: تم تصعيده في المنتخب الأول بقيادة حسن شحاته والذي كان يمثل له " الأب الروحي"، وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهيل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري 2/0 وتتعادل معها في نقاط القوة.

ثالثاً: تزوج عماد متعب من عارضة الازياء و ملكة جمال مصر عام 2008 و والتي كانت تخطط للاتجاه للتمثيل، وبالفعل خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة من خلال فيلم حين ميسرة ورشحها لهذه التجربة المخرج خالد يوسف، ولكن بعدها قررت يارا نعوم تغيير خططتها والزواج من عماد متعب واعتزال الفن بشكل نهائي وأنجبت فتاتين.

رابعاً: خاض عماد متعب رحلة إحتراف قصيرة في نادي التعاون السعودي وذلك قبل إعتزال كرة القدم وذلك بسبب جلوسة المستمر علي مقاعد البدلاء وخلافه هو وحسام غالي لاعب الأهلي السابق مع مدرب الفريق حسام البدري ذلك الوقت لأنه كان يعدهم بالكثير من الفرص ولكن كان يخلف في الوعود، ولكن لم تستمر فترة الأحتراف ثم عاد مجدداً الي القلعة الحمراء.

خامساً: واعتزل كرة القدم عماد متعب في 31 يوليو عام 2018 حيث أعلن متعب أثناء ضيافته برنامج مع احمد شوبير "الدوري المصري" حيث قال:" بالفعل قررت الإعتزال كرة القدم بشكل نهائي وأون سبورت ستكون بدايتي في العمل الإعلامي.