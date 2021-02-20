وزير التعليم العالي يكشف موعد عودة الدراسة في الجامعات

وزير التعليم العالي- ارشيفية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني داخل جميع الجامعات المصرية اعتبارًا من يوم 27 فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الآن اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.
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وأشار "عبد الغفار"، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيتم وضع جامعة حلوان، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، أن الجامعة على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق، حيث إن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب.
واضاف وزير التعليم العالي، لافتًا إلى أنه ليس هناك داعي للقلق حيث ان الوزارة كانت قد مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا.
وزير التعليم العالي يوجه رسالة لطلاب الجامعات
ووجه وزير التعليم العالي، رسالة لطلاب الجامعات كي يطمئنهم للعام الدراسي الجديد الذي من المنتظر انطلاقه خلال أيام، قائلًا: " اطمئن جميع أبنائي الطلبة والطالبات بأن الجامعات جاهزة لاستقبلهم لأداء الامتحانات وعودة الدراسة من جديد بدون أي مشاكل ".
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