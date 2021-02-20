رعب في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال.. تفاصيل

تنتظر الجماهير المصرية والإفريقية مباراة هامة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا علي ملعب الأخير بالعاصمة التنزانية.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة عصر يوم الثلاثاء القادم، علي ملعب نجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية، في ثاني مواجهات الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المباراة حضور جماهيري كبير في المباراة حسب تصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا بطل تنزانيا، علي الرغم من وجود كورونا في الدولة.

وأنتشر خلال الساعات الماضية القلق بين جمهور الأهلي بشأن الأعداد التي أعلن النادي التنزاني عن حضورها، وهو الأمر الذي يسبب أزمة كبرى في ظل أحداث كورونا وخروج الأهلي من الفقاعة الطبية في كأس العالم للاندية.

وينتشر القلق بين الأهلي وجماهيره بسبب عدم إعتراف الدولة بوجود كورونا، وحتى الأن تنزانيا لم تعلن أن الدولة ضمن الدول المحظورة بسبب فيروس كوفيد 19.

وعلي الجانب الأخر، كشف محمد أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، عن الأجواء التى تشهدها البلاد قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في ثاني في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو الوفا خلال تصريحات تلفزيونية: "المباراة ستقام في الثالثة بتوقيت القاهرة، وبشكل عام الحكومة التنزانية تؤكد أن الوضع مستقر ولا توجد حالات كورونا في البلاد، ولكننا حريصون مع جميع الجهات على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية".

وأضاف سفير مصر:" في الأمس خرجت تصريحات عن حجز 30 الف تذكرة وهو نصف عدد سعة ملعب المباراة الذي يبلغ 60 ألف متفرج، وتقريباً سيحضر نصف العدد الذى يسعه الإستاد حسب وجهة نظري، كما من المقرر أن يكون الطقس في ذلك اليوم في درجة حرارة 26، لكن يعيب الجو هنا أنه غير مستقر ومتقلب طوال الوقت".

ومايخص وجود الجماهير من عدمه أكد سفير مصر بتنزانيا:" اليوم سنقوم بمناقشة موقف الحضور الجماهيري، خاصة أن هذا الأمر يخضع للكاف وهو المختص الأخير بإصدار القرار".

وأختتم ابو الوفا حديثه: "نتوقع حضور من50 لـ70 فرد، بسبب عدم وجود جالية كبيرة هنا في تنزانيا، ولكن هناك إهتمام إعلامي كبير بمباراة الأهلي، والنادي التنزاني لديه فريق ومدرب جيد كما أنه توج خلال الفترة الماضية بالعديد من الألقاب".