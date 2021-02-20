محاكمة تامر أمين بعد تطاوله على أهالي الصعيد بتهمة سب الشعب المصري

أعلنت محكمة جنح مدينة نصر، أنه سيتم محاكمة الاعلامي تامر أمين في جلسة 20 مارس القادم، بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته؛ في الجنحة المباشرة التى تقدم به المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد أهالي الصعيد.

تامر أمين يخضع للمحاكمة بعد إهانة أهالي الصعيد

وكان الإعلامي تامر أمين، قد قال في فيديو خلال حديثه عن أزمة الزيادة السكانية، أن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا، لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفقوا على آبائهم، وقال:"نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما"، مضيفًا :"الولد وقتها يطلع عليه لقب الواد بليه، والأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه".

وتابع: "لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبًا "بالقطع لا"، مضيفاً :"في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

شبكة النهار تعتذر لأهالي الصعيد