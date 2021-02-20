امتحانات-أرشيفية
نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، شهدت زيادة في معدلات البحث عنها، وذلك بالتزامن مع اقتراب عقد الامتحانات، والتي أعلن الدكتور طارق شوقي أنها ستبدأ من يوم 28 فبراير لكل طلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.
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يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت مؤخرًا أنه سيتم عقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المُقبل، على أن تُعقد بامتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن، تجنبًا للتجمعات ولحماية صحة الطلاب.
فيما وفرت الوزارة نماذج للامتحانات يقوم الطلاب بالتدريب عليها، عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
موقع دوت الخليج الاخبارى ينشر كيفية الحصول على نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021
نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021
وعلى كل طالب يرغب في التدريب على الامتحانات عليه الدخول على موقع وزراة التربية والتعليم المتاح عليه نماذج تلك الامتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021
طرق استكمال الطلاب الفصل الدراسي الثاني وفق لقرارات وزارة التعليم
وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم، منحت أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس وفقا للجداول المدرسية التى ستعلن بعد 10 مارس المقبل، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
وجاء الاختيار الأخر من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي، لمن يخشى على أبنائه من الإصابة ولا يريد أن يرسله للمدرسة.
توقيع ولي الأمر على إقرار استكمال أبنه الدراسة عن بعد بدون الحضور للمدرسة
ولكن طلبت الوزارة من ولي الأمر أن يوقع على إقرار فى حال اختياره استكمال أبنائهم الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة، لضمان غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولى الأمر.
كما سمحت الوزارة لأولياء الأمور اختيار إعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، دون أن يحسب للطالب أنه راسب.
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