النائب محمد سلطان يستنكر إهانة تامر أمين .. ويوجه عددا من الرسائل لأهل الصعيد والإعلام

وجه النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسائل شديدة ردًا علي إهانة الإعلامي «تامر أمين» التي كان وجها للصعايدة وأهل الريف ، قائلًا أهل الصعيد هم شرف والاخلاق والمبادئ والرجولة، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد إهانة جزء من نسيج المجتمع المصري أو الإساءة إليه بأي وسيلة من الوسائل.

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توحيد الشعوب

وأضاف سلطان، خلال مداخلة ببرنامج اخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه لايصح أن يكون الاعلام رسالة فتنة بين الناس ، وأن للاعلام دور كبير في توحيد الشعوب ونشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب والتمييز، مؤكدًا أن ما قام به تامر أمين مرفوض .

وأشاد سلطان بالدور الذي قامت به قناة النهار من وقف البرنامج وبشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال برنامج تامر أمين، لافتًا إلى أن جميع المصريين لهم كل الاحترام والتقدير ولا يجب إهانة أحد من المصريين.

محاسبة المخطيء

وشدد النائب محمد سلطان، بأن دورهم كنواب للشعب هو محاسبة المخطئ ، والمسئول عن الخطأ، قائلًا "أننا جميعاً نعرف قيمة الصعيد وأهله، وانهم هم صلب الحياة المصرية،وأنهم متواجدين في كل مكان في مصر ونفخر بهم".

وقد قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، مؤكدًا أن الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

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