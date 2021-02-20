اعتماد نتيجة القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة للفصل الثانى

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم السبت، إن إجمالى المتقدمين بلغ 2.425 طالباً، كما تم توزيع عدد 1.704 طلاب على الكليات المختلفة، بينما لم يتم توزيع 721 طالباً نظرًا لاستنفاد رغباتهم.
وتابع البيان: على الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم فى موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.
وقد وافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالى:-
1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتباراً من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.
2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم اعتباراً من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحاً وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10صباحاً.
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