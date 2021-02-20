صور.. برتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وشركة ويليس تاورز للاستشارات

جدة - نرمين السيد - وقال النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مؤتمر صحفى، إن التنسيقية استطاعت أن تقدم سياسة جديدة بتقديم 6 نواب محافظين و16 عضو مجلس شيوخ و32 عضو مجلس نواب.

وأضاف أن التنسيقية استطاعت أن تثبت وجودها فى الشارع، وأن لجنة التدريب قدمت برنامج نواب يتيح إفادة النواب الجدد عن طريق الاستفادة من النواب السابقين، وأن لجنة التدريب نظمت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية للنواب بعنوان: "نواب تفيد مكاتب نواب" و"نواب بتفيد مكاتب النواب" لإفادة مساعدو النواب للتعامل مع الوزارات المختلفة.

وأشار أحمد فتحى إلى أن التنسيقية وقعت برتوكول تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسن وهى شركة استشارات رائدة عالمياً ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم، وتأسست فى عام 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم، وهدفها بناء القدرات فى مختلف المجالات ولتقييم وتطوير القيادات الشبابية، متابعا :"نفذنا شعار سياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع، التنسيقية مصنع للقيادات الشبابية فى مصر".

من جانبه قال حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر، إن الشركة تعمل فى استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم، مضيفا: "شاكرين لاختيارنا للشراكة فى تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، مضيفا أننا سعداء أن نرى أدوات الاختيار الحديثة لتدريب البشر، ونأمل أن نساعد فى الكثير من المجالات.

شارك بالمؤتمر الذى بدأ بالوقوف تحية للسلام الجمهورى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.