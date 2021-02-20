رئيس المحكمة الدستورية العليا: هدفنا الارتقاء بالقضاء الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وأكد مرعى، خلال فعاليات الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم السبت، أن الهدف من الاجتماع التحضيرى المنعقد عبر الفيديو كونفرانس هو الارتقاء بالقضاء الدستورى الإفريقى.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية العليا، حديثة إلى القضاة بالمحاكم الإفريقية، قائلا: "ليكن فكركم ودراستكم وحديثكم موجه إلى القضاء الإفريقى خصوصًا القضاء الدستورى، وأتمنى لكم كل توفيق ونجاح فى هذا المؤتمر".
جاء ذلك خلال فعاليات، الاجتماع التحضيرى، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذى يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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