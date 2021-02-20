التحضير للجنة العليا المصرية - الأردنية.. حصاد التعاون الدولى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد -

كما انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة على المستوى الوزارى، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى مائدة مستديرة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأمم المتحدة، حول تمكين المرأة، كما حضرت اجتماع وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسات العمل الأهلى الدولية حول الإصلاحات الهيكلية فى القطاع.

تمويل تنموى لسياسات تطوير قطاع الطاقة

استمرارًا للعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الإنمائى بين مصر واليابان، أبرمت وزارتا التعاون الدولى، والمالية، اتفاقًا مع السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة "جايكا"، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموى مُيسر بقيمة 25 مليار ين يابانى ما يعادل 240 مليون دولار، وذلك ضمن مساعى وزارة التعاون الدولى، لإتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ فى البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة التعاون الجارية مع الجانب اليابانى تخدم العديد من القطاعات التنموية فى مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار فى 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتى فى إطار سرد الشراكات الدولية، التى تقوم على ثلاثة عوامل هى المواطن محور الاهتمام، وتعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية المنفذة فى العديد من القطاعات والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وفى سياق توقيع الاتفاقية قدمت هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" جائزة تقديرية لـ منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولى ورئيس القطاع الآسيوى، على جهودها فى القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال فى إتمام اتفاقيات التمويل التنموى بمختلف القطاعات.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

فى سياق آخر انطلقت بمقر وزارة التعاون الدولى، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين، واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ورئيس الجانب المصرى، مع المهندسة مها على، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردنى، والمهندسة هالة زواتى، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفنى الأردنى المرافق، وممثلى 9 وزارات وجهات حكومية مصرى هى وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدنى والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للرقابة المالية .

وتأتى الاجتماعات التحضيرية فى ضوء جلسة المباحثات التى عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى النصف الأول من مارس المقبل، فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق.

وعقد الخبراء والفنيون من الجانبين المصرى والأردنى مباحثات حول تفاصيل الوثائق المقترح توقيعها فى مختلف المجالات لتبادل الآراء والمناقشات فيما يتعلق بالمحاور الفنية والإجراءات المطلوبة للتوافق التام حول جميع مجالات التعاون المقترحة، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات والمناقشات على مستوى الخبراء حتى موعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

اجتماع منظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول تمكين المرأة

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى المائدة المستديرة، لمنظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حول سياسات تمكين المرأة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافى الشامل والمستدام من جائحة كورونا، بمشاركة العديد من المسئولين رفيعى المستوى من القطاعين الحكومى والخاص على مستوى العالم.

وأكدت المشاط، أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تواجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بمفردها وأن تبقى منعزلة وسط هذه التغيرات العالمية المتلاحقة، وبالتالى لا بد من تعزيز التعاون متعدد الأطراف لإعادة إطلاق استراتيجيات البناء وتحقيق التعافى الشامل والمستدام، من خلال العديد من المحاور، من أهمها سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف المجالات، وإشراكها بشكل قوى على مستوى القوى العاملة والمناصب القيادية فى الجهود التنموية.

المشاط: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى يعزز دور المجتمع المدنى فى التنمية

وشاركت وزيرة التعاون الدولى، فى اللقاء الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مصر تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلى فى مصر"، وذلك لعرض أبرز ملامح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

وأشادت المشاط، بالإصلاحات التى نفذتها الدولة فى مجال العمل الأهلى وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدنى فى الجهود التنموية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات فى هذا المجال.