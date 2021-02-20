مياه سوهاج تنتهى من اختبار 4.183 متقدم لوظائف متعددة

جدة - نرمين السيد - أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إجراءات اختبارات توظيف لعدد 4.183 من المتقدمين لوظائف (فنى تشغيل، أمين مخزن، فنى معمل)، وذلك يومى 15،16 فبراير 2021 عبر المنصة الإلكترونية للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.





وأكد محمد البدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة. وذكر أن عقد الاختبارات عبر المنصة الإلكترونية "أون لاين"، يأتى لمراعاة للتباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ووجه رئيس شركة مياه سوهاج، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة وشركة سوهاج لدورهم فى الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها، وكذلك مسئولى المنصة الإلكترونية بالشركة القابضة لتقديمهم الدعم الفنى.

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