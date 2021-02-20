إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسى و20 من عناصر اللجان النوعية بقوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت فى 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لعبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.
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