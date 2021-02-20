لسداد ديون 2000 غارمة.. فنانون ونجوم جدد ينضمون لحملة مصر الخير «خلاويص.. لسه»

انضم عدد كبير من الفنانين والنجوم ومشاهير المجتمع لحملة "خلاويص.. لسه" التى أطلقتها مؤسسة "مصر الخير"، لسداد ديون الغارمات وانتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة منذ إطلاقها، وذلك بهدف سداد ديون 2000 غارمة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم.

وضمت قائمة الفنانين والنجوم ومشاهير المجتمع الجدد الذين انضموا لحملة "خلاويص.. لسه" كلا من: الفنانة صابرين، وشريف رمزى، وبوسي شلبي، وصفاء جلال، ولقاء سويدان، ورولا خرسا، وشريف مدكور، ولمياء فهمي، وشيرين حمدي، ورحمة خالد، وعلاء الشربيني، وباهر النويهي، وغيرهم من نجوم المجتمع.

ولا يزال النجوم والفنانون ومشاهير المجتمع يتسابقون للانضمام لحملة "خلاويص.. لسه"، حيث يتزايد أعداد الفنانين ومشاهير المجتمع يوما بعد يوم للمشاركة فى حملة "مصر الخير"، ولا تزال المشاركة في اللعبة مستمرة لانضمام مزيد من النجوم والشخصيات العامة بالمجتمع لسداد ديون 2000 غارمة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم لإدخال البهجة والسرور إلى الأسر المصرية.

يذكر أنه يشارك عدد من النجوم الإعلاميين والمشاهير فى حملة "مصر الخير" بشكل كبير، حيث نشرت الفنانة ليلى علوى صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورتها وهي تضع يديها على عينيها مع إضافة الهاشتاج "خلاويص"، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم في الحملة.

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبو الحسن في الحملة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت أيضًا المذيعة مفيدة شيحة في المبادرة ومن ثم الفنانة بدرية طلبة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض ، لاعب النادي الأهلي الأسبق.

وسار العديد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المختلفة، على خطى النجوم والمشاهير والإعلاميين، وقاموا بتصوير نفس الصور التى التقطها النجوم ونشرها عبر حساباتهم المختلفة، للمشاركة في الحملة التى تهدف إلى تحقيق المشاركة المجتمعية فى سداد ديون 2000 غارمة.