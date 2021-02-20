وزير النقل يشهد افتتاح برج إشارات السكة الحديد بديروط.. ويوجه بتركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم، السبت، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالوجه القبلي.

بدأت الجولة بتفقد مستوى الخدمة المقدمة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر ووجه الوزير بتشغيل مداخل النفق المؤدي إلى أرصفة قبلي 8 و9 و10 و11 من الساحة الخارجية؛ تسهيلًا على المواطنين، كما اطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط وتوافر التذاكر بكافة شبابيك وأكشاك التذاكر.

وأكد وزير النقل، ضرورة سرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات "القاهرة، والجيزة، وسيدي جابر، ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى"؛ لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر.

كما أكد أهمية وضع أسعار المنتجات التي تُباع في الأكشاك الموجودة بالأرصفة في مقدمة الأكشاك؛ تسهيلًا على المواطنين، موجهًا بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وإعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بالخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وضرورة الحرص على ارتداء الركاب للكمامات داخل ومحطات السكك الحديدية.

وكلف وزير النقل، قيادات السكة الحديد، باستمرار أعمال التجديد الشامل لأسطول عربات الركاب والدفع بالعربات الجديدة التي تصل تباعًا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب؛ لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ونوه الوزير بأنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فإنه بنهاية العام الحالي ستكون جميع قطارات الركاب بجميع درجاتها التي يتم تشغيلها على خطوط الشبكة بالجرارات والعربات كلها جديدة أو مطورة ولن يسمح بتشغيل أي قطارات قديمة بخطوط الشبكة نهاية العام الحالي.

واستقل "الوزير"، قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط، حيث دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة، حيث أشاد الركاب بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة وبالتطور الكبير في منظومة السكة الحديد والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع وأكد لهم الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة؛ للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.

وفي ديروط كان في استقبال وزير النقل، محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، حيث تم تفقد المحطة ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة والتي تشمل تطوير وتطويل الأرصفة لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد، إضافةً إلى تطوير مبنى وكباري المشاة بها.

بعدها شهد "الوزير"، افتتاح ودخول برج إشارات ديروط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL، حيث أزاح لوحة الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

واستمع "الوزير" بحضور محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى شرح تفصيلي عن أهمية المشروع الذي يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73%، حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ8 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج ديروط بأسيوط هو سابع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى - مطاى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ديروط باسيوط يتحكم في 66 سيمافور ضوئي وعدد 8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 16 موتور تحويلة وعدد 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع اهمية المشروع في استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

كما أوضح الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.