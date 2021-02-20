جديد التعليم العالي| استكمال الدراسة السبت القادم والامتحانات المؤجلة

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح الدكتور خالد عبد الغفار والذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عوده استكمال الدراسة السبت القادم 27 فبراير 2021، كما أكد أيضا إلى أنه سيتم استئناف الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للجامعات.
التعليم العالي والامتحانات
حيث قد بعث خالد عبد الغفار رسالة طمئنه، لكل من أولياء الأمور والطلاب في كافة الجامعات، أنه فيما يختص بالإجراءات الاحترازية، فأنه سوف يراعي بكل شده وحزم مبتدأ التباعد الاجتماعي لحفظ سلامه طلابنا الأعزاء في المقام الأول، وجاء ذلك في ضوء كلمته اليوم السبت أثناء وضع حجر الأساس الخاص بالجامعة الأهلية بحلوان، وعلق أيضا أننا قد قمنا بمثل ذلك العمل على أكمل وجه في العام الماضي، لامتحانات السنوات النهائية.
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كما أشار عبد الغفار أيضا إلى أنه، تنظر كافة الجامعات المصرية عوده استكمال الدراسة، وذلك حتى يتم على أكمل وجه الانتهاء من العام الدراسي الجاري بالشكل اللازم وذلك في ظل وجود جائحة كرونا في مصر والعالم، وأكد أنه عقب انتهاء اجتماع المجلس الناعلي للجامعات اليوم، سوف يتم الإعلان على جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.
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