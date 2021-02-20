عبلة الهوارى: أهالى الصعيد يرفضون اعتذار تامر أمين

قالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها مستاءة من تصريحات الإعلامى تامر أمين والتى قال فيها نصا: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم ، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات ».
وأشارت الهوارى فى بيان صحفى لها إلى أن تصريحات تامر أمين تنم عن أنه يجهل تاريخ الصعيد والذى يتمسك أبناءه بعاداته و تقاليده ومورثة الثقافى ، مؤكدا ان تصريحاته تسببت فى أذى أهالى الصعيد نفسيا و معنويا ، قائلة : "بنات الصعيد خرج منهن وزيرات وأطباء ومديرى مؤسسات كبيرة".
وأعلنت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بصفتها نائبة عن الصعيد رفضها اعتذار الإعلامى تامر أمين ، مؤكدة ان أهل الصعيد يرفضون اعتذاره لما وجدوه من إساءة شديدة لهم تسببت فى أذى نفسى لهم.
وأشادت بقرار هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى تضمن وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، بالإضافة إلى إحترام المجلس الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.
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