ألفت المزلاوي تتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع ظهور تامر أمين إعلاميًا

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ببلاغ رسمى للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على فضائية النهار المصرية .



مجلس النواب وتامر أمين

وأشارت النائبة فى البلاغ إلى تصريحات تامر أمين، التى تطرق فيها لتشويه صورة الصعيد والريف قائلا: ان الأهالى فى الريف والصعيد بيخلفو العيال علشان يصرفو عليهم ويكون الأطفال فى سن من 6إلى7 سنوات، مشيرا إلى أن الأطفال بيروحو للعمل فى ورش، والبنات يتشحنوا للعمل إلى القاهرة للعمل خادمات فى البيوت هذا ماجاء على لسان المشكو فى حقه تامر أمين من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة النهار .

واوضحت النائبة ألفت المزلاوى فى بلاغها لنائب العام إلى ان هذه الأقوال تعد وصفا لا يلقيق بالفئة التى وصفهم بها،ولا يصح أن يخرج هذا الكلام من فم إعلامی ،يراه ويشاهده شريحة عريضة من المجتمع بكافة فئاته ، إضافة إلى أن هذا يتنافى مع معايير النشر التى تحض على الإلتزام بالقيم الإخلاقية مؤكدة على أن هذه الأقوال تشكل في القانون جريمة السب والقذف والتي يعاقب عليها القانون ،حيث يقع هذا السلوك كجرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات ، حيث تترواح العقوبة عليه بالحبس من سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة مالية كبيرة أو تنفيذ آحدى العقوبتين.

وطالبت النائبة فى بلاغبها ضرورة تحريك الدعوة الجنائية ضد المشكو فى حقه طبقا للقواعد والنصوص القانونية سالفة الذكر ،إضافة إلى وقف تقديم برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار والذى يقدمه المشكو فى حقه ، فضلا عن منع المشكو فى حقه من الظهور على قناة النهار أو اى قناة فضائية آخرى.