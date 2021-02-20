أيمن أبو العلا: قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يدعم العدالة الناجزة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية، ويدعم الفكر الخاص بالسرعة في التقاضي والعدالة الناجزة.
مجلس النواب والتحول الرقميوأضاف "أبو العلا"، في بيان له اليوم: "سعدت كثيرًا بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بكتابة التحقيقات إلكترونيًا، بديلًا عن كتابتها يدويًا، للمرة الأولى في تاريخ النيابة، خاصة وأن القرار يأتي استمرارًا لتوجه النيابة العامة، والقيادة السياسية المصرية، نحو التحول الرقمي".
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تلك الخطوة توفر الوقت والجهد، وتسهل مهمة النيابة في نظر مختلف القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة إنجاز العملية القضائية، وتوثيق وحفظ وأرشفة تلك التحقيقات إلكترونيًا.
وأوضح "أبو العلا" أن ملف التقاضي يثبت الان بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الإنجازات في التحول الرقمي ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتيسير عملية التقاضي، وميكنتها".
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