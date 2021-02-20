أرقام واحصائيات: موسيماني أم باتشيكو.. من الأفضل في مصر ؟

شهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، عقد العديد من المقارنات الخاصة بين الأهلي والزمالك، خاصة بعد حصول المارد الأحمر علي برونزية كأس العالم للأندية بعد التفوق علي بالميراس البرازيلي، بينما لم يحقق الزمالك أي بطولة خلال الموسم.

ومن ضمن المقارنات، عقد مقارنة بين المدير الفني للمارد الأحمر، ومدرب القلعة الحمراء، حيث يتولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الإدارة الفنية للأهلي بعد إستقالة السويسري رينيه فايلر لظروف أسرية خاصة ، بينما يتولى البرتغالي باتشيكو تدريب الفارس الأبيض بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

موقع دوت الخليج يرصد أبرز ارقام واحصائيات بيتسو موسيماني أمام باتشيكو

إنجازات وبطولات الفريقين تحت قيادة موسيماني وباتشيكو

موسيماني

حقق الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني العديد من الألقاب منها :

- الدوري المصري الممتاز بعد إستكمال مشوار السويسري مع المارد الأحمر.

- كأس مصر بعد التغلب على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

- دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفيين مقابل هدف.

- برونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

- يقترب من الحصول علي لقب السوبر الإفريقي نهضة بركان المغربي.

- ويقترب أيضا من خوض مباراة السوبر المصري مع طلائع الجيش.

جيمي باتشيكو

حتى الان، لم يحقق البرتغالي جيمي باتشيكو أي ألقاب مع الفارس الأبيض،بعد خسارة الأخير لنهائي إفريقيا أمام الأهلي، وبالتالي خسارة فرصة المنافسة علي ألقاب السوبر.

مباريات الأهلي مع موسيماني

لعب الأهلي تحت إدارة موسيماني 25 مباراة في مختلف البطولات، حقق المارد الأحمر الفوز في 20 مباراة، بينما تعادل الفريق تحت قيادته في 4 مواجهات، بينما تلقى الأهلي لخسارة وحيدة كانت أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مباريات الزمالك تحت قيادة باتشيكو

خاض الزمالك تحت قيادة جيمي باتشيكو 22 مواجهة في مختلف البطولات، أنتصر فيها الفارس الأبيض خلال 15 مباراة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات منها مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ملعب القاهرة، بينما كان التعادل حاضرا في 4 مواجهات.

المواجهات المباشرة بين موسيماني وباتشكيو

تلاقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مع جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في مباراة واحدة جمعت بين الثنائي وتفوق خلالها الجنوب إفريقي في مباراة وصفت بأنها مباراة " القرن" بين القطبين، حيث حقق المارد الأحمر الفوز على غريمه الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

موقف الفريقين في الدوري

الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي، حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة أمام غزل المحلة، وسجل هجوم الزمالك 21 هدفا خلال الموسم الحالي فيما أحرز الزمالك تحت قيادة باتشيكو 48 بشكل عام، وسكن شباك الأبيض 6 أهداف هذا الموسم، بينما تلقت القلعة البيضاء 14 هدفا بشكل عام تحت الإدارة الفنية الحالية.

الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة لكن بعدد أقل من الزمالك حيث خاض المارد الأحمر 9 مواجهات فقط حتى الأن، سجل مهاجمي الفريق الاحمر 19 هدفا خلال الموسم الحالي، و36 هدفا خلال تولى موسيماني الإدارة الفنية للقلعة الحمراء، بينما تلقت شباك الشناوي 4 أهداف خلال الموسم الحالي، فيما سكنت شباك الأحمر 14 هدفا خلال القيادة الفنية للجنوب إفريقي.