قفزة عالمية.. التنسيقية على خطى الكيانات السياسية الكبرى في العالم..شراكة ناجحة مع "ويليس واتسون" لتطوير قدرات فرسان التنسيقية

قفزة نوعية حققتها تنسيقية شباب الأحزاب، على صعيد تطوير العمل السياسي والنيابي الحزبي بشكل عملي وواقعي، في أعقاب توقيعها اليوم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات وتطوير وتنمية القدرات والمهارات. وبات لافتا لجميع الخبراء والمراقبين للمشهد السياسي والبرلماني في البلاد، الوتيرة السريعة والخطوات والقفزات المستمرة لكيان تنسيقية شباب الأحزاب، الذي يفرض نفسه في الساحة السياسية المصرية العريقة، ككيان عملاق يكتسب قوته وأهميته من خطواته وإنجازاته العملية الواقعية وليس من واقع إدعاء او تفاخر نظري دون مردود. شراكات عالمية تخطت الإنجازات التي تخطوها تنسيقية شباب الأحزاب الإطار المحلي، أو الريادة على المسرح السياسي المصري، إلى حدود أخرى غير معهودة في المشهد المصري، حيث نجحت في عقد شراكة ناجحة مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاستشارات والوساطة " ويليس تاورز واتسن"، وهي شركة إستشارات رائدة عالمياً ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

وباتت تنسيقية شباب الأحزاب أحد الروافد التي تضخ الدماء الجديدة في شرايين الحياة الحزبية والسياسية من واقع نظرة عالمية رائدة، تضاهي أكثر النظم السياسية والحزبية تطورا في العالم، بنظرة بعيدة المدى تعلي من قيمة المنهجية العلمية والخطوات المدروسة في تطوير الأداء. وتحارب بذلك تنسيقية شباب الأحزاب، التحركات العشوائية أو القرارات الاستعراضية لقوى وتيارات حزبية أضعفت الحياة الحزبية، على العكس مما تتولاه التنسيقية في المرحلة الحالية من بث الروح مرة أخرى في جسد الحياة الحزبية والسياسية المصرية. استفادات تاريخية دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، لفيف من قادة العمل الرسمي والبرلماني والحزبي، ليشهدوا على اللحظة التاريخية التي ينطلق فيها كيان سياسي مصري نحو تطوير عالمي لأداءه.

حيث حضر توقيع بروتوكول التعاون مع العالمية المتخصصة "تاورز واتسون"، كل من: ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى و سيد عبد العال رئيس حزب التجمع. وتأتي الاستفادات التاريخية لتنسيقية شباب الأحزاب، متمثلة في فالشركة العالمية سيكون شغلها الشاغل في الفترة المقبلة، بناء القدرات لكوادر التنسيقية فى مختلف المجالات والتقييم المستمر والتطوير المتواصل لملكات ومهارات القيادات الشبابية، وهو ما اتضح في تصريحات قيادات الشركة العالمية، اللذين تعهدوا بـ" توظيف أكبر قدر من أدوات التطوير الحديثة لتدريب وتقوية مهارات الكوادر السياسية والمجتمعية".

سياسة جديدة برهن قيادات وفرسان تنسيقية شباب الأحزاب، على صدق تعهداتهم، بأن يقدموا لمصر "سياسة بمفهوم جديد"، وذلك بداية من تقديم 6 نواب للمحافظين و 16 عضوا بمجلس شيوخ و 32 عضوا مجلس النواب، ما يعني أنها استطاعت إثبات وجودها فى الشارع. وباتت وفقا للمعطيات الإيجابية التي تحيط بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الكيان بات مصنعا حقيقيا للقيادات الشابية التي أصبحت مؤهلة لتقديم أقصى استفادة في ربوع البلاد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفزة عالمية.. التنسيقية على خطى الكيانات السياسية الكبرى في العالم..شراكة ناجحة مع "ويليس واتسون" لتطوير قدرات فرسان التنسيقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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