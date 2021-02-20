تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع بروتوكول تعاون مع "ويليس تاورز واتسون" لتقييم وتطوير القيادات الشبابية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية.

وحضر المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول التعاون، عدد من القيادات التنفيذية والحزبية منهم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذلك بالإضافة إلى حامد مبروك رئيس مجلس إدارة شركة ويليس تاورز واتسون، وحسن حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وخالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، ووليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وصفي الدين خربوش الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونوابها في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتعتبر شركة ويليس تاورز واتسن، شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.