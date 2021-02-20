عاجل.. مغادرة لاعب الأهلي للمران الأول بتنزانيا مصابا

أعلن أحمد ابو عبلة، طبيب الأهلي ورئيس المنظومة الطبية بالنادي، تعرض مروان محسن لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وأكد أبو عبلة أن مروان محسن غادر المران مصابا، بعد شكواه من إصابة آلام كدمة فى القدم، والذي تعرض لها اللاعب خلال المران الأخير للفريق قبل السفر لتنزانيا.
ومن المقرر أن يخوض مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية خلال الساعات القادمة، من أجل التحضير للمباراة القادمة أمام سيمبا يوم الثلاثاء القادم.
موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة عصر يوم الثلاثاء القادم، علي ملعب نجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية، في ثاني مواجهات الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.
وتشهد المباراة حضور جماهيري كبير في المباراة حسب تصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا بطل تنزانيا، علي الرغم من وجود كورونا في الدولة.
ساد خلال الساعات الماضية القلق بين جمهور الأهلي بشأن الأعداد التي أعلن النادي التنزاني عن حضورها، وهو الأمر الذي يسبب أزمة كبرى في ظل أحداث كورونا وخروج الأهلي من الفقاعة الطبية في كأس العالم للاندية.
و أكد محمد أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، عن الأجواء التى تشهدها البلاد قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في ثاني في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.
وكشف أبو الوفا خلال تصريحات تلفزيونية: "المباراة ستقام في الثالثة بتوقيت القاهرة، وبشكل عام الحكومة التنزانية تؤكد أن الوضع مستقر ولا توجد حالات كورونا في البلاد، ولكننا حريصون مع جميع الجهات على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية".
وأضاف سفير مصر:" في الأمس خرجت تصريحات عن حجز 30 الف تذكرة وهو نصف عدد سعة ملعب المباراة الذي يبلغ 60 ألف متفرج، وتقريباً سيحضر نصف العدد الذى يسعه الإستاد حسب وجهة نظري، كما من المقرر أن يكون الطقس في ذلك اليوم في درجة حرارة 26، لكن يعيب الجو هنا أنه غير مستقر ومتقلب طوال الوقت".
ومن المقرر ان تذيع بي ان سبورت المباراة بين الفريقين بجانب قناة مكسبي العربية المفتوحة علي النايل سات
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