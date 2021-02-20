عاجل.. مغادرة لاعب الأهلي للمران الأول بتنزانيا مصابا

أعلن أحمد ابو عبلة، طبيب الأهلي ورئيس المنظومة الطبية بالنادي، تعرض مروان محسن لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة أن مروان محسن غادر المران مصابا، بعد شكواه من إصابة آلام كدمة فى القدم، والذي تعرض لها اللاعب خلال المران الأخير للفريق قبل السفر لتنزانيا.

ومن المقرر أن يخوض مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية خلال الساعات القادمة، من أجل التحضير للمباراة القادمة أمام سيمبا يوم الثلاثاء القادم.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني