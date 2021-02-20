حدث بالفعل: "فلاح" يهدي فريقة مليون دولار مقابل تنفيذ هذا الأمر.. تفاصيل

تبرع أحد مشجعي فريق إنترناسيونال البرازيلي لإدارة فريقة مبلغ "مليون دولار" مقابل مشاركة أحد لاعبي الفريق في مباراة فلامنجو البرازيلي والتي ستقام غدا الأحد علي ملعب "ماراكانا" الشهير.

موقع دوت الخليج الإخباري

القصة تعود لإستعارة فريق إنتر ناسيونال للاعب "روديني" الظهير الأيمن لفريق فلامنجو سابقا، وتم وضع بند يمنع مشاركة اللاعب ضد فريقة السابق في اي بطولة وهو ما وافقت عليه إدارة إنتر ناسيونال مباشرة نظرا لأهمية اللاعب الفنية داخل ارض الملعب والإستفادة من خبراتة في جميع المنافسات التي يشارك فيها الفريق.

ومنح "ماجي شيفر" مبلغ مليون دولار إلي إدارة إنترناسيونال، مقابل مشاركة اللاعب أمام فريقة السابق في مباراة الغد، خاصة أن كل فريق متبقي له مبارتين خلال منافسات البطولة في البرازيل، ومباراة الغد بينهم في حال فوز إنترناسيونال سيضمن لهم الفوز بالبطولة دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة لأن الفريق يتقدم بفارق نقطة عن فلامنجو صاحب المركز الثاني.

المزارع الثري "ماجي شيفر" منح الفريق المبلغ كهدية غير قابلة للرجوع، ودفعها لإدارة فريق فلامنجو بعد مشاركة "روديني" في المباراة غدا، وطلب فقط توجية كلمة شكر له فقط علي موقفة مع نادية الذي يعشقة.

وانضم روديني صاحب ال29 عام إلي إنترناسيونال قادما من فلامنجو في بداية هذا الموسم وشارك بإنتظام مع الفريق وساهم في تواجد الفريق في صدارة بطولة الدوري حتي الأن وستكون مشاركتة حاسمة في مباراة الغد والتي ستكون حاسمة في حسم المنافسة علي لقب البطولة قبل نهايتها بأسبوعين.

ستعلب مباراة إنترناسيونال وفلامنجو غدا الأحد علي ملعب ماراكانا الشهير، ويسعي الأول للفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1979.

لعب إنترناسيونال هذا الموسم 36 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 7 مباريات فقط، ويمتلك الفريق 69 نقطة، وسجل 60 هدفا في البطولة وسكنت شباك الفريق 33 هدفا.

أما فلامنجو فقد لعب هذا الموسم 36 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، ويمتلك الفريق 68 نقطة، وسجل 65 هدفا وسكنت شباك الفريق 45 هدفا.