صور.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الغردقة الدولى

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة بمطار الغردقة الدولى، لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار، رافقهم فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وكان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار.





وفى بداية الجولة، تفقد الوزيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، واطمأن الوزيران على الإجراءات الاحترازية المطبقة، وكذلك إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران، بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، وكذلك التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ فى موقعه، كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات المتعلقة بالتباعد الاجتماعى، وكذلك العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، موجهًا بضرورة توفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بجميع إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتى الطيران والسياحة، والذى ظهرت أثاره واضحة بنجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية، فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة زار وزير الطيران، مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة، للاطمئنان أيضًا على سير العمل والتقى العاملين بالمكتب، ووجه بتذليل جميع العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب.

جاء ذلك فى ضوء التنسيق والتعاون المستمر وتضافر الجهود بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار، لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتحفيز الطيران إلى المطارات المصرية.