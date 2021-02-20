صور.. وفد سياحى تشيكى: سنشجع عائلاتنا وأصدقائنا على زيارة مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، خلال جولتهم صباح اليوم بمطار الغردقة لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية، بوفد سياحى من التشيك بصالة السفر بالمطار خلال إنهاء إجراءات السفر ومغادرتهم إلى مدينة براغ.





وأشاد الوفد السياحى، بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وذلك بإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار. كما أعرب الوفد عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم المطار. كما أعربوا عن سعادتهم بقضاء إجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها بالمطار وبالفندق الذى أقاموا به، مشيرين إلى أنهم سينقلون تجربتهم إلى عائلاتهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.

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